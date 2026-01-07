Contributi di bonifica il Consorzio replica | Il Tar conferma la correttezza del nostro operato

Il Consorzio di Bonifica Centro risponde alla recente sentenza del Tar Abruzzo, che ha parzialmente accolto il ricorso di alcune aziende agricole sui contributi di bonifica. In una nota ufficiale, il consorzio sostiene la correttezza delle proprie decisioni e ribadisce l’applicazione del principio del “beneficio potenziale”, confermando la legittimità delle proprie attività in materia di contributi e interventi di bonifica.

