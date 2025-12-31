Arezzo | guasto alla caldaia del teatro Alessandro Haber sul palco con la coperta

Arezzo, teatro al freddo a causa di un guasto alla caldaia durante lo spettacolo 'Maledetti Amici' di Giovanni Veronesi. Attori e pubblico hanno dovuto affrontare le basse temperature, con Alessandro Haber che è salito sul palco coperto da una coperta. L'interruzione ha evidenziato le problematiche legate alle condizioni di comfort nelle strutture teatrali. L'incidente è stato riportato da Firenze Post.

Teatro al gelo ad Arezzo, dove durante lo spettacolo 'Maledetti Amici' di Giovanni Veronesi pubblico e attori hanno dovuto fare i conti con le temperature rigide del periodo a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

