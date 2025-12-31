Arezzo | guasto alla caldaia del teatro Alessandro Haber sul palco con la coperta

Arezzo, teatro al freddo a causa di un guasto alla caldaia durante lo spettacolo 'Maledetti Amici' di Giovanni Veronesi. Attori e pubblico hanno dovuto affrontare le basse temperature, con Alessandro Haber che è salito sul palco coperto da una coperta. L'interruzione ha evidenziato le problematiche legate alle condizioni di comfort nelle strutture teatrali. L'incidente è stato riportato da Firenze Post.

Teatro al gelo ad Arezzo, dove durante lo spettacolo 'Maledetti Amici' di Giovanni Veronesi pubblico e attori hanno dovuto fare i conti con le temperature rigide del periodo a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento L'articolo proviene da Firenze Post.

Arezzo, guasto al Teatro Tenda: Alessandro Haber recita al freddo con una coperta - Arezzo, guasto al riscaldamento al Teatro Tenda: Alessandro Haber recita avvolto in una coperta, pubblico solidale ... it.blastingnews.com

Spettacolo al freddo al teatro Tenda di Arezzo, la replica degli organizzatori: "Attori e pubblico avvertiti" - “Maledetti amici”, ma anche “ maledetto riscaldamento ” che lascia pubblico e attori al freddo al Teatro Tenda durante lo spettacolo, appunto, “Maledetti Amici” di e con Alessandro Haber e Giovanni ... corrierediarezzo.it

Arezzo, la beffa alla prima dello spettacolo dei due artisti che non mollano: dalla platea gli lanciano plaid. Rabbia in sala e sui social. La Fondazione: "Abbiamo tentato di riparare il guasto ma senza esito" - facebook.com facebook

