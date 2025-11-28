Massimo Ghini mattatore sul palco | il teatro Pirandello ritrova la commedia all' italiana

Una prima che lascia il segno, quella de “Il Vedovo” andata in scena ieri sera, giovedì 27 novembre, al teatro Pirandello. Massimo Ghini e Galatea Ranzi, affiancati da Daniele Ghini, hanno materializzato una commedia brillante che riporta sul palco l’ironia tagliente di Dino Risi e il sapore di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

