Il 26 gennaio, la Commissione europea ha avviato un’indagine su X, il social network di proprietà di Elon Musk, in relazione alle immagini di persone denudate generate da Grok, il chatbot di intelligenza artificiale. L’obiettivo è valutare eventuali rischi e responsabilità legate alla diffusione di contenuti falsi e alla tutela della privacy degli utenti.

L’obiettivo dell’inchiesta è verificare se X abbia violato le severe regole europee in materia digitale che impongono alle piattaforme di proteggere gli utenti dai contenuti illegali. Al centro della controversia c’è una funzione di Grok che permette di ritoccare foto di persone reali per denudarle. “Creare immagini false a carattere sessuale di donne e minorenni è inaccettabile”, ha affermato in un comunicato Henna Virkkunen, vicepresidente della Commissione europea responsabile delle tecnologie digitali. Secondo uno studio pubblicato dall’ong Center for countering digital hate, Grok ha generato circa tre milioni d’immagini a carattere sessuale di donne e minorenni in appena undici giorni, cioè una media di 190 al minuto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La Commissione europea apre un’inchiesta su X per le immagini di persone denudate

Approfondimenti su commissione europea

Ultime notizie su commissione europea

