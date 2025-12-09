L’Unione europea apre un’inchiesta sull’intelligenza artificiale di Google

L’Unione europea ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’uso di contenuti online da parte di Google per i suoi servizi d’intelligenza artificiale. L’obiettivo è verificare se siano state violate le regole della concorrenza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

