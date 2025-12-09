L’Unione europea apre un’inchiesta sull’intelligenza artificiale di Google
L’Unione europea ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’uso di contenuti online da parte di Google per i suoi servizi d’intelligenza artificiale. L’obiettivo è verificare se siano state violate le regole della concorrenza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
L’Ucraina vincerà, e lo farà con l’aiuto dell’Unione europea
Altro "capolavoro" dell'Unione Europea: la rottura con l'Iran sull'energia nucleare e l'arricchimento dell'uranio per fini civili
Eurostat: in calo domande di asilo nell’Unione Europea
L’accordo sui migranti approvato in Consiglio dell’Unione europea nasconde un grande pacco ai danni del nostro Paese: basta leggere i titoli della stampa tedesca per rendersene conto. Sono anni che la Germania e i Paesi del Nord cercano di bloccare i mo - facebook.com Vai su Facebook
Orgoglioso di essere europea. Di aver studiato l’Unione europea, di aver insegnato politiche europee. E di rappresentare l’Unione europea. I absolutely stand for this flag. #ThisIsMyFlag Vai su X
