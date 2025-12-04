Inchiesta corruzione Ue Stefano Sannino si dimette dal ruolo di dg Mena alla Commissione europea accusato di uso improprio di fondi

Stefano Sannino si è dimesso dal ruolo di direttore generale per il Medio Oriente, il Nord Africa e il Golfo Persico, per via del suo coinvolgimento nell'indagine dell'Eppo su un presunto uso improprio di fondi Ue L'ex ambasciatore Stefano Sannino si è dimesso dal ruolo di dg Mena in Commissi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta corruzione Ue, Stefano Sannino si dimette dal ruolo di dg Mena alla Commissione europea, accusato di uso improprio di fondi

Inchiesta corruzione, il gip dispone i domiciliari per Cuffaro

Tra gli episodi rilevati dai finanzieri nell'inchiesta su riciclaggio e corruzione alla Casa da gioco ve n'è anche uno in cui un'ingente somma di denaro contante, ritenuta dagli inquirenti di provenienza incerta, è entrata al Casinò.

Inchiesta su appalti Ue, Mogherini rilasciata dopo gli interrogatori - È stata rilasciata nella notte Federica Mogherini, fermata a Bruxelles nell'ambito di un'inchiesta della Procura Ue sull'uso dei fondi per la formazione dei giovani diplomatici europei.

Rilasciati Mogherini e gli altri coinvolti nell'inchiesta per frode. I magistrati: «Non sono a rischio fuga» - La procura europea ha accusato l'ex Alta rappresentante e l'ambasciatore italiano Sannino di frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale.

Inchiesta sugli appalti Ue: Mogherini, Sannino e Zegretti interrogati e rilasciati - L'indagine che sta scuotendo le istituzioni europee rimane centrata su un nucleo di accuse pesanti: presunte frodi negli appalti, corruzione, conflitti d'interesse e violazioni del segreto professiona ...

Inchiesta fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati dopo l'interrogatorio

Inchiesta su fondi UE: rilasciati Federica Mogherini e Stefano Sannino - L'ex Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini,e l'ambasciatore Stefano Sannino sono stati rilasciati nella notte ...

Fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino. Restano accuse. Lui lascia il Seae - Erano stati fermati ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha coinvolto il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa.