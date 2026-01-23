Arezzo celebra il Giorno della Memoria | cerimonie e testimonianze per non dimenticare

Il 27 gennaio 2026 si celebra il Giorno della Memoria, istituito dalla legge del 20 luglio 2000. In questa giornata, Arezzo organizza cerimonie e incontri per ricordare le vittime dell’Olocausto e promuovere la consapevolezza storica. È un’occasione per riflettere sull’importanza di non dimenticare e di mantenere viva la memoria di quanto accaduto, affinché simili tragedie non si ripetano.

Il prossimo 27 gennaio 2026 ricorre il Giorno della Memoria, istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211, per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani deportati, imprigionati e uccisi nei campi di concentramento, nonché quanti, a rischio della propria vita, si opposero al progetto di sterminio salvando e proteggendo i perseguitati. Ad Arezzo le celebrazioni prenderanno avvio alle ore 10.00 presso il Cimitero degli Ebrei, nel Parco Aldo Ducci, con la deposizione di una corona di alloro in onore dei Caduti. A seguire, alle ore 11.

