Il Balletto Nazionale del Teatro dell’Opera Rumena porta la magia di Cenerentola al Donizetti
Tra i grandi balletti classici non si può ignorare Cenerentola, composto fra il 1940 e il 1944 in tre atti con la musica di Sergej Sergeevi? Prokof’ev, su libretto di Nikolaj Volkov e tratto dall’omonima favola di Charles Perrault. Il Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi, riporterà in scena l’incanto delle coreografie e dei costumi di questo indimenticabile balletto il 28 dicembre alle 17 e alle 20.30 al Teatro Donizetti di Bergamo. La trama ripercorre quella della fiaba romantica resa celebre dai numerosi adattamenti cinematografici. Cenerentola è orfana di madre, e vive con le crudeli sorellastre Arabella e Araminta e la matrigna, che la costringono a occuparsi delle faccende domestiche imponendosi su suo padre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
