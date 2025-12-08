Una nuova grande mostra cerca casa in Brianza
Dopo il successo della mostra dedicata a Tiziano a Carate Brianza, che ha attirato oltre 25.000 visitatori, si cerca ora una nuova sede per un'importante esposizione in Brianza. L'evento promette di arricchire ancora di più il panorama culturale locale, attirando appassionati e visitatori da tutta la regione.
Dopo il grande successo dettato dai 25mila visitatori per la mostra di Tiziano a Carate Brianza, un nuovo importante evento cerca casa in Brianza. è infatti aperto il bando per ospitare l'edizione 2026 de "La grande arte in Brianza".Una nuova opera in arrivoDopo La Madonna del Latte di Marco. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
