Sepp Kuss commenta il ritiro di Simon Yates, evidenziando come l’atleta abbia il suo modo di affrontare le decisioni. A circa un mese dall’annuncio inatteso, la notizia continua a essere al centro dell’attenzione nel mondo del ciclismo, coinvolgendo anche altri protagonisti come Jonas Vingegaard. Un momento di riflessione sulla carriera e le scelte degli atleti, che rimane aperto e privo di sensazionalismi.

Roma, 26 gennaio 2026 - A distanza di quasi un mese dal suo annuncio, seguito da un silenzio assordante, si parla ancora del ritiro a sorpresa di Simon Yates: lo fanno anche i suoi ormai ex compagni di squadra come Sepp Kuss, che parla dell'argomento del momento di casa Visma-Lease a Bike (e non solo) ma anche del suo capitano Jonas Vingegaard. Le dichiarazioni di Kuss. I microfoni sono quelli di CyclingNews e il canovaccio è lo stesso tenuto da settimane da ogni tesserato della squadra olandese, totalmente preso in contropiede dalla scelta del vincitore del Giro d'Italia 2025. "Ci ha colto di sorpresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Kuss sul ritiro di Yates: “Non me lo aspettavo, ma Simon ha il suo modo di fare”

Matteo Trentin commenta il ritiro di Simon Yates, sottolineando come il ciclismo di oggi possa risultare stressante per gli atleti.

Simon Yates ha annunciato improvvisamente il suo ritiro dal ciclismo professionistico, lasciando alle spalle una carriera ricca di successi, tra cui vittorie al Giro d’Italia e alla Vuelta.

