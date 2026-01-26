Kuss sul ritiro di Yates | Non me lo aspettavo ma Simon ha il suo modo di fare

Da sport.quotidiano.net 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sepp Kuss commenta il ritiro di Simon Yates, evidenziando come l’atleta abbia il suo modo di affrontare le decisioni. A circa un mese dall’annuncio inatteso, la notizia continua a essere al centro dell’attenzione nel mondo del ciclismo, coinvolgendo anche altri protagonisti come Jonas Vingegaard. Un momento di riflessione sulla carriera e le scelte degli atleti, che rimane aperto e privo di sensazionalismi.

Roma, 26 gennaio 2026 - A distanza di quasi un mese dal suo annuncio, seguito da un silenzio assordante, si parla ancora del ritiro a sorpresa di Simon Yates: lo fanno anche i suoi ormai ex compagni di squadra come Sepp Kuss, che parla dell'argomento del momento di casa Visma-Lease a Bike (e non solo) ma anche del suo capitano Jonas Vingegaard. Le dichiarazioni di Kuss.   I microfoni sono quelli di CyclingNews e il canovaccio è lo stesso tenuto da settimane da ogni tesserato della squadra olandese, totalmente preso in contropiede dalla scelta del vincitore del Giro d'Italia 2025. "Ci ha colto di sorpresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

kuss sul ritiro di yates non me lo aspettavo ma simon ha il suo modo di fare

© Sport.quotidiano.net - Kuss sul ritiro di Yates: “Non me lo aspettavo, ma Simon ha il suo modo di fare”

Approfondimenti su kuss ritiro

Matteo Trentin sul ritiro di Simon Yates: “Il ciclismo è diventato stressante”

Matteo Trentin commenta il ritiro di Simon Yates, sottolineando come il ciclismo di oggi possa risultare stressante per gli atleti.

Simon Yates annuncia a sorpresa il ritiro. La carriera: i successi al Giro e alla Vuelta

Simon Yates ha annunciato improvvisamente il suo ritiro dal ciclismo professionistico, lasciando alle spalle una carriera ricca di successi, tra cui vittorie al Giro d’Italia e alla Vuelta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su kuss ritiro

Argomenti discussi: Visma | Lease a Bike, Sepp Kuss parla del ritiro di Simon Yates: Ci ha colto di sorpresa, ma se lo conosci non è una decisione così strana; Visma | Lease a Bike, il coach Jan Boven aggiorna sulle condizioni di Wout Van Aert: Il recupero va più veloce del previsto; Visma | Lease a Bike, i nuovi corridori beneficiano di un miglioramento di circa 20 watt solo grazie alle bici: Puoi fare un grande salto con questa aerodinamica; Team Picnic PostNL, Mattia Gaffuri: Fiero di quello che abbiamo fatto allo Swatt Club. Dovrò guadagnarmi il mio posto nella squadra del Giro.

kuss sul ritiro diKuss sul ritiro di Yates: Non me lo aspettavo, ma Simon ha il suo modo di fareLo statunitense non scioglie il mistero intorno alla scelta del britannico. E su Vingegaard: Bene che vada al Giro, così avrà meno pressioni al Tour ... sport.quotidiano.net

Visma | Lease a Bike, Sepp Kuss parla del ritiro di Simon Yates: Ci ha colto di sorpresa, ma se lo conosci non è una decisione così strana© SirottiLa sorpresa per il ritiro di Simon Yates non è ancora del tutto svanita in casa ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.