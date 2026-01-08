Matteo Trentin sul ritiro di Simon Yates | Il ciclismo è diventato stressante

Matteo Trentin commenta il ritiro di Simon Yates, sottolineando come il ciclismo di oggi possa risultare stressante per gli atleti. La decisione del britannico, campione del Giro d’Italia 2025, ha suscitato attenzione nel mondo sportivo. Yates, nonostante fosse in preparazione per la nuova stagione con la squadra neerlandese Visma | Lease a Bike, ha scelto di interrompere la carriera, evidenziando le pressioni crescenti nel professionismo ciclistico.

La decisione di Simon Yates ha scosso il mondo del ciclismo professionistico. Il corridore britannico della Visma Lease a Bike, fresco campione del Giro d’Italia 2025, ha annunciato il suo ritiro immediato oggi, nonostante avesse iniziato la preparazione con la compagine neerlandese in vista della nuova stagione. Matteo Trentin, veterano del gruppo e corridore della Tudor Pro Cycling, ha commentato l’accaduto durante un media day della sua squadra. L’azzurro ha spiegato: “Sono sorpreso, ma non troppo. Il ciclismo è diventato davvero stressante, specialmente se corri per la classifica generale nelle corse a tappe e nei Grand Tour, come faceva Simon. 🔗 Leggi su Oasport.it

