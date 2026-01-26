kobe e gianna bryant fiori e visita al palazzetto per non dimenticarli

Reggio Emilia ha reso omaggio a Kobe e Gianna Bryant, ricordando il loro ricordo nel giorno della scomparsa. La città ha visitato il palazzetto, rendendo onore al grande campione NBA e alla giovane atleta, per mantenere viva la memoria di una perdita che ha colpito il mondo dello sport e non solo. Un momento di riflessione e di rispetto, volto a preservare il loro esempio e il loro ricordo.

Reggio Emilia, 26 gennaio 2026 – Reggio Emilia ha ricordato stamattina Kobe e Gianna Bryant, il grande campione di basket della Nba e la giovanissima figlia, anch’essa cestista, scomparsi il 26 gennaio 2020 in un incidente in elicottero negli Stati Uniti. In occasione del sesto anniversario da quel tragico giorno, il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport hanno organizzato l’iniziativa “Reggiano forever”, nella piazza dedicata ai due atleti a pochi passi dal PalaBigi. Il legame tra Bryant e Reggio Emilia. Un momento per ricordare un grande campione e il forte legame che univa Bryant a Reggio Emilia, dove trascorse alcuni anni della sua infanzia giocando nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana - stagioni 1989-90-91 - quando il padre Joe era giocatore professionista nella prima squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

