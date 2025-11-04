La scomparsa di coach Giuntoli Quel camp a Cutigliano del 1991 e i consigli al piccolo Kobe Bryant
Valdinievole, 4 novembre 2025 – A partire da questa mattina, la salma di Gianluca Giuntoli sarà esposta nelle salette mortuarie delle Onoranze Funebri Molendi, in via Fiorentina, dove i numerosi amici del tecnico potranno andare a salutarlo. Le esequie sono in programma domani, alle 15, alla chiesa di Santa Maria in Selva, a Buggiano. Quando il suo gran cuore si è fermato, il coach era ricoverato in ospedale a Pisa, dove aveva, ancora una volta, cercato di affrontare lo spaventoso avversario di turno a viso aperto, come sempre aveva fatto nella sua lunga esperienza. Ma questa partita si è rivelata troppo dura: alla fine Gianluca si è spento, solo due settimane dopo aver compiuto 62 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
