Khaby Lame vende il suo brand per 900 milioni di dollari | è la svolta del secolo per i creator

Khaby Lame, noto per il suo stile semplice e diretto su TikTok, ha recentemente venduto il suo brand per 900 milioni di dollari. Questa operazione rappresenta una delle più grandi svolte nel settore dei creator digitali, segnando un importante passo avanti nella valorizzazione dei personal brand online. La sua scelta evidenzia le opportunità di crescita e di investimento nel mondo degli influencer e dei contenuti digitali.

Khaby Lame, il creator più seguito al mondo su TikTok, ha appena concluso quella che può essere definita senza esagerazioni una delle operazioni commerciali più significative mai realizzate da un singolo influencer. Il 23 gennaio 2026, la vendita della sua principale società operativa, Step Distinctive Limited, è stata finalizzata per una cifra che sfiora i 900 milioni di dollari. Non stiamo parlando di una partnership, di un contratto di sponsorizzazione o di una collaborazione temporanea. Stiamo parlando della cessione completa dei diritti commerciali del brand Khaby Lame per i prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Khaby Lame vende il suo brand per 900 milioni di dollari: è la svolta del secolo per i creator Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari, il tiktoker sarà un personaggio creato con l'IAKhaby Lame ha venduto la sua società per 975 milioni di dollari, consentendo la creazione di un suo avatar digitale tramite intelligenza artificiale. Khaby Lame vende quote della sua società per 975 milioni: nasce il suo gemello digitaleKhaby Lame ha annunciato la cessione del 49% della sua società a Rich Sparkle Holdings Limited, valorizzandola a 975 milioni di euro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Khaby Lame avrebbe venduto la sua società per quasi 1 miliardo di dollari: pronto un gemello virtuale; Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari e crea un suo gemello digitale; Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari; Khaby Lame crea un avatar digitale con l’IA e vende la società per 975 milioni. Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari, il tiktoker sarà un personaggio creato con l'IAKhaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari autorizzando la realizzazione di un suo gemello digitale con l'AI: è una svolta globale ... virgilio.it Khaby Lame crea un avatar digitale con l’IA e vende la società per 975 milioniKhaby Lame cede le quote della sua società per 975 milioni di dollari. L’accordo prevede un gemello digitale basato sull’AI ... quifinanza.it #KhabyLame, il TikToker più seguito al mondo, continua a dimostrare che il silenzio può valere miliardi. Da semplice creatore di contenuti diventato virale durante il lockdown, oggi è al centro di un’operazione finanziaria che lo proietta definitivamente nel mon - facebook.com facebook Khaby Lame vende le quote della sua società per 975 milioni di dollari a Rich Sparkle Holdings. L'accordo include l'uso dei suoi dati biometrici per creare un avatar IA che condurrà streaming 24/7. #influencer #ia #business x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.