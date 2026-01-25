Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari il tiktoker sarà un personaggio creato con l' IA

Khaby Lame ha venduto la sua società per 975 milioni di dollari, consentendo la creazione di un suo avatar digitale tramite intelligenza artificiale. Questa operazione rappresenta una novità nel mondo dei social media, aprendo nuove possibilità di interazione e presenza online. La scelta di utilizzare l’IA per creare un

Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo, ha concluso un accordo con Rich Sparkle Holdings per la cessione della società che gestisce il suo marchio, in un’operazione da circa 975 milioni di dollari. L’intesa include lo sviluppo di un avatar digitale con IA e segna un passaggio storico nella monetizzazione dei creator. L’affare da 975 milioni di dollari Secondo documenti ufficiali depositati alla Securities and Exchange Commission statunitense (Form 6-K) e ricostruzioni di stampa internazionale, Khaby Lame ha concluso un accordo di cessione di quote azionarie di Step Distinctive Limited, la società che gestisce i diritti commerciali del suo marchio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Khaby Lame vende le quote della sua società per 975 milioni di dollari a Rich Sparkle Holdings. L'accordo include l'uso dei suoi dati biometrici per creare un avatar IA che condurrà streaming 24/7. #influencer #ia #business x.com