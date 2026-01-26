Khaby Lame vale quasi un miliardo di dollari e senza pagare un centesimo diventa proprietario di un gruppo cinese quotato al Nasdaq

Khaby Lame, influencer italiano-senegalese, ha raggiunto un patrimonio di quasi un miliardo di dollari. La sua popolarità su TikTok e il recente investimento in un gruppo cinese quotato al Nasdaq testimoniano la sua crescente influenza nel mondo digitale e degli affari. Questa evoluzione evidenzia come le figure dei social media possano diventare attori rilevanti anche nel settore finanziario.

Khaby Lame, l’italo-senegalese che è anche l’influencer più seguito al mondo su TikTok, vale quasi un miliardo di dollari. Lo ha stabilito il 9 gennaio scorso una società cinese basata alle Isole Vergini e quotata al Nasdaq, la Rich Sparkling holding ltd, che ha valutato 975 milioni di dollari la Step Distinctive Limited, società delle Isole Vergini di cui il simpatico Lame è azionista direttamente e indirettamente al 49 per cento. In Italia è circolata la notizia che Khaby ha venduto la sua società alla Rich Sparkling incassando tutti quei soldi, ma non è proprio così. Il tiktoker più famoso al mondo in realtà non incasserà un dollaro, ma diventerà l’azionista più rilevante di Rich Sparkling senza spendere nulla.🔗 Leggi su Open.online

