Reggio Emilia, 27 dicembre 2025 – “Esprimiamo forte preoccupazione e contrarietà rispetto alla decisione assunta dai gestori privati dell’area per il concerto dell’artista Kanye West, alla luce delle dichiarazioni e dei messaggi più volte diffusi dallo stesso, caratterizzati da contenuti che risultano incompatibili con i valori fondanti della nostra Costituzione”. Anpi vs il rapper americano, atto secondo. Ci risiamo. Già tre anni e mezzo fa, quando imperversò il tormentone di un’esibizione a Reggio del controverso cantante (che poi annullò tutto per richieste tecnico-logistiche assurde e impossibili da realizzare alla Rcf Arena in così poco tempo), l’associazione dei partigiani si scagliò contro il personaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto Kanye West, l’Anpi insorge ancora: “Diffonde odio e antisemitismo”

