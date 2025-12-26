Kanye West a Campovolo l’Anpi di Reggio Emilia protesta | Non è libertà artistica diffondere odio e discriminazione
L’ Anpi di Reggio Emilia torna a schierarsi apertamente contro un’esibizione di Kanye West nella città medaglia d’oro per la Resistenza. Lo fa dopo l’annuncio della data dell’estate 2026 alla Rcf Arena di Campovolo, riaprendo una polemica che negli ultimi anni si è già ripresentata più volte. L’associazione partigiani aveva già manifestato la propria contrarietà nell’ottobre 2023, quando si parlò per la prima volta di un possibile concerto del rapper americano a Campovolo, e di nuovo nel febbraio 2024, in occasione della sua presenza all’ Unipol Arena di Bologna, dove West partecipò a una serata senza cantare né prendere la parola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
