Juventus Women Parma LIVE | Wälti out per influenza Bonansea torna titolare

La sfida tra Juventus Women e Parma, valida per l’undicesima giornata di Serie A, offre aggiornamenti sulla formazione con Wälti assente per influenza e Bonansea che torna tra le titolari. Di seguito, una sintesi dettagliata, moviola, tabellino, risultato e cronaca live della partita.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l'Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.

