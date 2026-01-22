Segui la cronaca live di Napoli Juventus Women, valida per i quarti di Coppa Italia femminile. La partita si conclude con un risultato di 0-1, grazie alla rete di Vangsgaard che permette alla Juventus di ottenere un vantaggio importante. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale sull’incontro tra le due squadre.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite del Napoli nella gara valida per l’andata dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 21? Infortunio per Vanmechelen – Problema al ginocchio, urla di dolore la giocatrice del Napoli che è in lacrime 17? Gol Vangsgaard – Approfitta di una leggerezza di Veletalic per anticiparla e battere Thisgaard in scivolata 15? Ritmi bassi – È comunque la Juventus a fare la partita 5? Tiro Cambiaghi – Servita in area da Vangsgaard, controlla col petto e calcia incrociando col mancino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard per il vantaggio bianconero

Leggi anche: Juventus Women Genoa 2-0 LIVE: Vangsgaard-Girelli, doppio vantaggio

Leggi anche: Juventus Women Genoa 2-0 LIVE: Vangsgaard-Girelli, doppio vantaggio INTERVALLO

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Coppa Italia Femminile, Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Juve Women, diretta Coppa Italia: formazioni, dove e quando si gioca; Operazione ripartenza per la Juventus Women, dopo la sconfitta contro l'Inter, nei quarti di Coppa Italia c'è il Napoli; Serie A Women: il calendario della stagione 2025/26 | DAZN News IT.

Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-JuventusSi chiude questo pomeriggio con la sfida fra Napoli Women e Juventus il quadro delle gare d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Una. tuttomercatoweb.com

Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconereTorna in campo la Coppa Italia Femminile, con l'ultima sfida dell'andata dei quarti di finale della competizione. Alle ore 18:00, infatti, prenderà. tuttomercatoweb.com

Champions League, Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus -Benfica 2-0. Obiettivo prime otto a rischio per gli orobici, eliminazione diretta conquistata per i bianconeri Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Tutti gli aggiornamenti su Rainew - facebook.com facebook

. @SerieA, gli arbitri della 22ª giornata: Mariani per Juventus-Napoli, Colombo dirige Roma-Milan x.com