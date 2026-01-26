Juventus | Spalletti batte Conte

Nella 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria importante battendo il Napoli 3-0 all’Allianz Stadium. La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato una crescita tattica e mentale significativa, confermando il momento positivo e la solidità del proprio percorso. La sfida ha rappresentato un passo importante nel campionato, evidenziando le dinamiche tra le due squadre e le strategie adottate in questa fase della stagione.

La Juventus ha schiantato il Napoli con un secco 3-0 all'Allianz Stadium nella 22ª giornata di Serie A (25 gennaio 2026), una prestazione da grande squadra che ha messo in mostra la crescita tattica e mentale voluta da Luciano Spalletti. I bianconeri hanno dominato in ogni reparto, con possesso palla

juventus spalletti batte conte

Juventus-Napoli 3-0: Spalletti batte Conte: addio allo scudettoLa partita tra Juventus e Napoli si è conclusa con il risultato di 3-0, consegnando alla Juventus una vittoria importante.

Juventus travolgente batte 3-0 il Napoli. Spalletti a un punto da ConteLa Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Napoli all'Allianz Stadium, avvicinandosi ai vertici della classifica.

JUVENTUS-NAPOLI 3-0: SPALLETTI OSCURA CONTE

juventus spalletti batte conteJuventus-Napoli 3-0, Spalletti batte Conte: in gol David, Yildiz e KosticIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

juventus spalletti batte conteJuventus-Napoli 3-0, tris di Spalletti a ConteLa Juventus supera 3-0 il Napoli allo Stadium con Luciano Spalletti che batte il suo passato, calando il tris con i gol di David nel primo tempo e di Yildiz e Kostic nella ripresa. Una vittoria netta ... ilroma.net

