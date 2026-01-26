Juventus | Spalletti batte Conte

Nella 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria importante battendo il Napoli 3-0 all’Allianz Stadium. La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato una crescita tattica e mentale significativa, confermando il momento positivo e la solidità del proprio percorso. La sfida ha rappresentato un passo importante nel campionato, evidenziando le dinamiche tra le due squadre e le strategie adottate in questa fase della stagione.

La Juventus ha schiantato il Napoli con un secco 3-0 all’Allianz Stadium nella 22ª giornata di Serie A (25 gennaio 2026), una prestazione da grande squadra che ha messo in mostra la crescita tattica e mentale voluta da Luciano Spalletti. I bianconeri hanno dominato in ogni reparto, con possesso palla, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti batte Conte Juventus-Napoli 3-0: Spalletti batte Conte: addio allo scudettoLa partita tra Juventus e Napoli si è conclusa con il risultato di 3-0, consegnando alla Juventus una vittoria importante. Juventus travolgente batte 3-0 il Napoli. Spalletti a un punto da ConteLa Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Napoli all'Allianz Stadium, avvicinandosi ai vertici della classifica. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. JUVENTUS-NAPOLI 3-0: SPALLETTI OSCURA CONTE Argomenti discussi: Juventus-Napoli 3-0: Spalletti batte Conte: addio allo scudetto; Serie A, Spalletti batte Conte: la Juventus cala il tris al Napoli; Juventus travolgente batte 3-0 il Napoli. Spalletti a un punto da Conte; Spalletti: 'En Nesyri saltato? In attacco c'è anche McKennie'. Juventus-Napoli 3-0, Spalletti batte Conte: in gol David, Yildiz e KosticIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it Juventus-Napoli 3-0, tris di Spalletti a ConteLa Juventus supera 3-0 il Napoli allo Stadium con Luciano Spalletti che batte il suo passato, calando il tris con i gol di David nel primo tempo e di Yildiz e Kostic nella ripresa. Una vittoria netta ... ilroma.net Spalletti alza l’asticella: “Vittoria di consapevolezza” La Juventus batte il Napoli e Luciano Luciano Spalletti sceglie una lettura che va oltre il risultato. “Vittoria importante per consapevolezza, delle cose che facciamo che sono quelle giuste e che i nostri calciat facebook Spalletti post #JuveNapoli: "Grande partita da Juventus. Contento di David e c'è anche McKennie che fa tutto bene ma serve anche un attaccante che faccia a sportellate..." ow.ly/j6SY50Y3oFB x.com

