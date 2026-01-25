juventus travolgente batte 3 0 il napoli spalletti a un punto da conte

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Napoli all'Allianz Stadium, avvicinandosi ai vertici della classifica. Con questa vittoria, i bianconeri si trovano a un punto dai campioni d’Italia, mentre il Napoli resta distante nove punti dalla capolista Inter. La sfida ha evidenziato l’equilibrio tra le squadre, con la Juventus che continua a lottare per posizioni di rilievo nel campionato.

AGI - La Juventus batte 3-0 il Napoli all'Allianz Stadium e si porta a un solo punto dai campioni d'Italia, ora staccati di nove punti dall'Inter capolista. La gara stata sbloccata da David al 21mo su assist di Locatelli, nel quarto d'ora i bianconeri hanno raddoppiato con Yildiz imbeccato da Miretti dopo un errore di Juan Jesus, poi è arrivato anche il terzo gol di Kostic da fuori area. TABELLINO. JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6, Cambiaso 5 (15' st Kostic 6.5); Thuram 7, Locatelli 6.5 (42' st Koopmeiners sv); Conceicao 6 (15' st Cabal 6), McKennie 6.5, Yildiz 7.5 (42' st Gatti sv); David 7 (31' st Miretti 6. 🔗 Leggi su Agi.it

Juventus-Napoli 3-0: Spalletti batte Conte: addio allo scudettoLa partita tra Juventus e Napoli si è conclusa con il risultato di 3-0, consegnando alla Juventus una vittoria importante.

Spalletti: «Napoli inferiore alla Juve? Conte ha ragione da un punto di vista tecnico e strutturale»Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la differenza tra la sua squadra e la Juventus, affermando che dal punto di vista tecnico e strutturale la Juve è superiore.

Juventus-Napoli 3-0, Spalletti batte Conte: in gol David, Yildiz e KosticIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

La Juventus calpesta un Napoli a pezzi, vince 3-0 e sale a -1 dalla zona ChampionsDavid, Yildiz e Kostic gli autori delle reti che hanno consegnato la vittoria meritata ai bianconeri. Azzurri in campo con coraggio e orgoglio ma in palese difficoltà per l’emergenza assenze. fanpage.it

