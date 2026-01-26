Juventus-Napoli promosso l’arbitro Mariani anche se l’abbraccio di Bremer era da rigore

Durante la partita Juventus-Napoli, arbitrata da Mariani, sono emerse discussioni su un possibile fallo di Bremer su Hojlund. Nonostante il contatto tra i due, con il difensore bianconero che ha messo le braccia al collo dell’avversario, l’arbitro ha giudicato non sussistere un fallo da penalty. La partita si è conclusa con una vittoria della Juventus per 3-0.

Il Napoli ha perso 3-0 contro la Juventus. Ci sono stati dubbi per un contatto tra Bremer e Hojlund per un possibile rigore a favore degli azzurri; il difensore bianconero ha infatti messo le braccia al collo dell’avversario, ma per l’arbitro Mariani non è stato un fallo punibile con un penalty. La Gazzetta dello Sport scrive in merito al contatto: Promosso Mariani anche se quell’abbraccio al collo (gesto non sano) da parte di Bremer a Hojlund avrebbe meritato il rigore: lo juventino si disinteressa del pallone e in modo non genuino va a cingere col braccio il collo dell’attaccante, Mariani ha giudicato più il “lasciarsi cadere” di Hojlund ma quel gesto iniziale da parte di Bremer aveva gradi di punibilità col calcio di rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Espulsione di Skorupski: stop per Maresca. Mariani, l'abbraccio di Bremer era da rigoreNella partita Genoa-Bologna, l'espulsione di Skorupski ha interrotto il match, con Maresca che ha deciso di fermarsi.

Juve-Napoli, Mariani sbaglia e Doveri fa pure peggio: manca un rigore agli azzurri sul contatto Bremer-HojlundDurante la partita tra Juventus e Napoli, ci sono state alcune decisioni arbitrali contestate, tra cui un possibile rigore negato agli azzurri per un contatto tra Bremer e Hojlund.

Juventus-Napoli: 3-0, sconfitta netta. Gara da dimenticare per i partenopeiSerie A, Juventus-Napoli: diretta live della 22° giornata su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. areanapoli.it

Juventus-Napoli 3-0: David trascina e Yildiz?Kostic chiudono i contiDiretta Juventus-Napoli del 25 gennaio 2026: sblocca l'attaccante dopo 22 minuti, nel finale Yildiz e Kostic chiudono i conti ... calciomagazine.net

Carlo Alvino tuona dopo Juventus-Napoli Il giornalista napoletano critica la scelta di arbitro Mariani e VAR di non dare nessun calcio di rigore in occasione dei due contatti ravvicinati in area tra Bremer e Hojlund e l'altro tra Vergara e Kalulu #SSCNapoli # - facebook.com facebook

