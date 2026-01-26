Espulsione di Skorupski | stop per Maresca Mariani l' abbraccio di Bremer era da rigore

Nella partita Genoa-Bologna, l'espulsione di Skorupski ha interrotto il match, con Maresca che ha deciso di fermarsi. Mariani, invece, ha concesso un rigore per l'abbraccio tra Bremer e un avversario, nonostante le proteste. In Roma-Milan, Colombo ha diretto bene, mentre a Torino, l'intervento di un giocatore juventino su Hojlund avrebbe richiesto un'ulteriore valutazione. Un'analisi delle decisioni arbitrali e delle situazioni chiave

Fabio Maresca rifletterà un po’, probabilmente con una o due giornate di. panchina. L’espulsione di Skorupski in Genoa-Bologna è stata giudicata azione complessa da parte dei vertici arbitrali ma era da giallo e non da cartellino rosso. Errore chiaro insomma. Sanzione esagerata e sbagliata. Maresca non era andato male in due gare da Var e in quei casi avrebbe dovuto comprendere - ancor più di ieri - che quando a video “vedono cose”, beh, in linea di massima quelle cose vanno prese in considerazione. Maggioni e Massa (stupiti dal cartellino rosso) lo hanno richiamato, segno inequivocabile di qualcosa da rivedere: Maresca ha rivisto ma evidentemente non ha intuito che almeno tre parametri del Dogso (rosso per chiara occasione da gol) non c’erano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Marelli non ha dubbi: «Andava concesso il rigore al Napoli per l’abbraccio di Bremer su Hojlund»L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato le decisioni prese durante Juventus-Napoli, con particolare attenzione alla trattenuta di Bremer su Hojlund.

Juve-Napoli, Mariani sbaglia e Doveri fa pure peggio: manca un rigore agli azzurri sul contatto Bremer-HojlundDurante la partita tra Juventus e Napoli, ci sono state alcune decisioni arbitrali contestate, tra cui un possibile rigore negato agli azzurri per un contatto tra Bremer e Hojlund.

