Dopo la partita Juventus-Napoli, si riaccendono le polemiche sui rigori assegnati, con Alessandro Ziliani che accusa l’arbitro e il VAR. Il confronto si sviluppa sui social, alimentando discussioni sulla gestione delle decisioni arbitrali. La vicenda evidenzia le tensioni e le diverse opinioni che ancora caratterizzano l’analisi di una sfida molto commentata nel calcio italiano.

"> Il dopo Juventus-Napoli continua a far discutere e questa volta il dibattito si accende sui social. A rilanciare il caso è Paolo Ziliani, che su X interviene duramente sull’episodio più controverso della gara dello Stadium, parlando apertamente di «scandalo vero». Secondo quanto scritto da Ziliani, nella stessa azione si sarebbero verificati due rigori evidenti non concessi al Napoli. Il primo riguarda Bremer, accusato di «mettere le mani al collo di Hojlund e di cingerlo prima ancora che la palla parta». Il secondo coinvolge Kalulu, che «stende Vergara disinteressandosi completamente del pallone». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus-Napoli, esplode il caso rigori: Ziliani accusa arbitro e VAR

Ziliani tuona: Juventus-Napoli scandalo, due rigori nella stessa azione negati al NapoliIl giornalista Paolo Ziliani commenta su X la gestione arbitrale di Juventus-Napoli, evidenziando come, secondo lui, il Napoli avrebbe meritato due rigori nella stessa azione, che sono stati negati dall’arbitro.

