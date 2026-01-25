Ziliani tuona | Juventus-Napoli scandalo due rigori nella stessa azione negati al Napoli

Il giornalista Paolo Ziliani commenta su X la gestione arbitrale di Juventus-Napoli, evidenziando come, secondo lui, il Napoli avrebbe meritato due rigori nella stessa azione, che sono stati negati dall’arbitro. La sua opinione sottolinea una percezione di ingiustizia nella decisione, alimentando discussioni sul corretto svolgimento della partita e sull’importanza di una direzione arbitrale imparziale.

Il giornalista Paolo Ziliani su X commenta duramente la direzione arbitrale di Juventus-Napoli, gara in cui i bianconeri hanno vinto, ma, a parer suo, il Napoli avrebbe dovuto avere due rigori a favore: Scandalo vero. Due rigori nella stessa azione: Bremer che mette le mani al collo di Hojlund e lo cintura prim’ancora che la palla parta e Kalulu che sotterra Vergara disinteressandosi del pallone. Due rigori = nessun rigore. Nè per Mariani, nè per il VAR (Doveri). Il campionato col verme è vivo e lotta assieme a noi. Scandalo vero. Due rigori nella stessa azione: Bremer che mette le mani al collo di Hojlund e lo cintura prim’ancora che la palla parta e Kalulu che sotterra Vergara disinteressandosi del pallone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Hojlund e Vergara giù in area Juve nella stessa azione: nessun rigore per il Napoli, restano i dubbiDurante il primo tempo della partita tra Napoli e Juventus, Hojlund e Vergara sono stati entrambi coinvolti in un episodio in area bianconera.

