Polemica dopo Catanzaro-Cesena il ds Fusco | C' erano due rigori netti il Var doveva richiamare l' arbitro
Al termine di Catanzaro-Cesena, finita 2-0 per i calabresi non parla l'allenatore Michele Mignani, ma il ds Filippo Fusco che si sofferma sui due episodi dubbi, sospetti falli di mano in area di D'Alessandro e Rispoli. Fusco recrimina per il mancato utilizzo del Var. “La sconfitta - ha detto il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
