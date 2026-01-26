La Juventus aveva valutato Beto come potenziale rinforzo offensivo, ma al momento l’operazione non sembra più fattibile. L’Everton ha infatti deciso di non cedere il giocatore, chiudendo così ogni possibile trattativa. La pista Beto sembra ormai definitivamente esclusa, lasciando i bianconeri alla ricerca di alternative per rinforzare il reparto avanzato.

Un’idea, più che una vera trattativa. La Juventus ha valutato Beto come possibile rinforzo offensivo, ma l’operazione è già destinata a restare sulla carta. L’Everton non è disposto a cedere in prestito il giocatore e fissa il prezzo a 20 milioni, rendendo di fatto il trasferimento non realizzabile in questa finestra di mercato. Dalla panchina all’Everton al possibile ritorno in Serie A. L’attaccante portoghese naturalizzato guineense sta vivendo una stagione complicata in Inghilterra. Con l’Everton ha raccolto 25 presenze totali, segnando solo tre reti, e spesso partendo dalla panchina. Le voci di mercato sull’interesse del club inglese per En-Nesyri, profilo seguito anche dalla Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Beto, pista già chiusa: l’Everton fa muro

Il Napoli valuta Beto dell'Everton come possibile sostituto di Lorenzo Lucca nel reparto offensivo.

La Roma si prepara al calciomercato di gennaio alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo.

