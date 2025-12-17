Calciomercato Roma non solo Zirkzee! Ipotesi scambio con l’Everton per l’ex Serie A Beto | ecco tutte le possibili opzioni per gennaio dei giallorossi

La Roma si prepara al calciomercato di gennaio alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Oltre a Zirkzee, sono emerse diverse ipotesi, tra cui uno scambio con l’Everton per Beto. I giallorossi valutano varie opzioni per rafforzare la rosa e affrontare la seconda parte della stagione con maggiore profondità.

Calciomercato Roma, i giallorossi cercano un nuovo attaccante per la seconda parte di stagione: non solo Zirkzee, ipotesi Beto tramite scambio! La Roma guarda al mercato di gennaio per completare il proprio reparto offensivo. Dopo un avvio di stagione positivo, che ha visto i giallorossi restare stabilmente nei quartieri alti della classifica e toccare anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Roma, Zirkzee in pole per l'attacco. Gasperini (che vuole anche un difensore) avvisa: «Non possiamo stare fermi» - La Roma si è rialzata dopo le due sconfitte in Serie A, ma Gasperini non vuole cali di tensione e come al solito non si accontenta: «Dobbiamo ambire a tirare di ...

