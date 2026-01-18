Mercato | per sostituire Lucca spunta Beto dell’Everton

Il Napoli valuta Beto dell’Everton come possibile sostituto di Lorenzo Lucca nel reparto offensivo. La cessione del calciatore toscano appare vicina, aprendo nuove possibilità sul mercato. La società azzurra analizza attentamente le opzioni per rafforzare la rosa e garantire continuità all’attacco. Restano da seguire gli sviluppi sulla trattativa e le eventuali scelte che influenzeranno il reparto offensivo del Napoli.

Il futuro di Lorenzo Lucca sembra ormai lontano da napoli. Il giocatore ex Udinese non ha convinto mister Conte e la dirigenza partenopea, con in testa il Ds Manna, è al lavoro per trovare il suo sostituto. “Oggi nonostante tutti gli infortuni Lorenzo Lucca non ha giocato neanche un secondo, è un messaggio chiaro che Conte ha indirizzato a De Laurentiis e Manna. Il Napoli aveva un’ipotesi d’accordo con Mourinho e Rui Costa per il Benfica, il calciatore prende tempo e spera forse nella Premier League. Nel frattempo si sono interessate Crystal Palace e Nottingham Forest, che hanno contattato l’agente. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

