Juve Pafos 2-0 | l’ha vinta Spalletti può vincere anche a Bologna | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

La vittoria contro il Pafos conferma la solidità della Juventus sotto la guida di Spalletti, che si prepara ora alla trasferta di Bologna. L’analisi del giornalista evidenzia le strategie dell’allenatore toscano, sottolineando l’importanza di continuare su questa strada per ottenere risultati anche in campionato.

Juve Pafos, l'analisi del giornalista esalta la lettura della partita del tecnico toscano e lancia la sfida per il prossimo impegno di campionato. Il 2-0 rifilato al Pafos non porta in dote solo la qualificazione quasi certa ai playoff di Champions, ma offre spunti interessanti sulla gestione tecnica della Juventus. Nel suo ultimo video analisi su YouTube, il giornalista Paolo Rossi non ha dubbi nell'attribuire la paternità di questo successo a Luciano Spalletti. Se in campo ci vanno i giocatori, è dalla panchina che è arrivata la scossa decisiva per sbrogliare una matassa che si stava facendo complicata dopo un primo tempo sottotono.

