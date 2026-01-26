JTI Italia confermata Top Employer per il 16esimo anno consecutivo

JTI Italia è stata nuovamente riconosciuta come Top Employer per il 2026, confermando il suo impegno nel settore delle risorse umane. Questo riconoscimento, assegnato dal Top Employers Institute, testimonia la qualità delle politiche aziendali e l’attenzione al benessere dei dipendenti. La certificazione, giunta al sedicesimo anno consecutivo, sottolinea la costanza degli standard elevati adottati dall’azienda a livello globale.

JTI Italia si conferma Top Employer per il sedicesimo anno consecutivo, ricevendo anche per il 2026 il prestigioso riconoscimento del Top Employers Institute, l’ente globale di riferimento per la certificazione e il benchmarking in ambito HR attivo in 131 Paesi e aree geografiche del mondo. Una certificazione che dimostra la capacità dell’azienda di creare un ambiente di lavoro ad alte prestazioni attraverso strategie per le persone basate sui dati, una validazione indipendente e una chiara attenzione alle pratiche che favoriscono la performance aziendale, il coinvolgimento dei dipendenti e la crescita.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

