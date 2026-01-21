Top Employer Italia 2026 l' azienda Arkema certificata per il terzo anno consecutivo

Arkema Italia ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia 2026, riconoscimento assegnato dal Top Employers Institute. Questa certificazione attesta l’impegno dell’azienda nel garantire condizioni di lavoro di qualità e un ambiente professionale stimolante. Arkema, filiale italiana del gruppo internazionale leader nella chimica di specialità, conferma così il suo impegno verso l’eccellenza e il benessere dei propri dipendenti.

Arkema srl, filiale italiana del gruppo leader nella chimica di specialità, ha ottenuto la certificazione Top employer Italia 2026 dal Top Employers Institute per il terzo anno consecutivo. Per il gruppo, che ha uno stabilimento a Gissi, si tratta di un riconoscimento che premia l'eccellenza.

Maiora SpA SB confermata azienda top employer per il quarto anno consecutivoMaiora SpA SB, leader nel settore della GDO nel Centro-Sud Italia, è stata confermata come azienda Top Employer per il quarto anno consecutivo.

Amazon ottiene certificazione Top Employer 2026 Italia per sesto anno consecutivoAmazon riceve per il sesto anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia 2026.

STEF Italia si riconferma Top Employer Italia 2026 e pone l'azienda come employer of choice nel settore della logistica agroalimentare

Toyota Italia Top Employer, l'azienda ha ricevuto un premio che sottolinea il suo impegno verso i dipendenti e verso la società

Tredici anni consecutivi da Top Employer: METRO Italia raggiunge raggiunge un punteggio complessivo di 88,66% con un incremento del +2,59%.

Ducati ottiene la certificazione Top Employer Italia per il dodicesimo anno consecutivo La strategia di risorse umane della Casa motociclistica pone al centro il benessere delle sue persone, valorizzandone competenze e talento