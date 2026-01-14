Japan PM Takaichi mulls Feb 8 snap election Yomiuri reports

Il primo ministro giapponese Sanae Takaichi sta valutando la possibilità di convocare una nuova elezione anticipata della Camera dei rappresentanti, prevista per l’8 febbraio. La decisione potrebbe seguire la dissoluzione dell’assemblea prevista per la prossima settimana, secondo quanto riportato dai media. Questa mossa rappresenta un passo importante nel panorama politico giapponese, con ripercussioni sulle future scelte di governo e sulla stabilità politica del paese.

TOKYO, Jan 14 (Reuters) - Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi is considering calling a snap lower house election on February 8 after dissolving the house next week, the. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Japan PM Takaichi mulls Feb 8 snap election, Yomiuri reports

