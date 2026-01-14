Japan PM Takaichi mulls Feb 8 snap election Yomiuri reports
Il primo ministro giapponese Sanae Takaichi sta valutando la possibilità di convocare una nuova elezione anticipata della Camera dei rappresentanti, prevista per l’8 febbraio. La decisione potrebbe seguire la dissoluzione dell’assemblea prevista per la prossima settimana, secondo quanto riportato dai media. Questa mossa rappresenta un passo importante nel panorama politico giapponese, con ripercussioni sulle future scelte di governo e sulla stabilità politica del paese.
TOKYO, Jan 14 (Reuters) - Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi is considering calling a snap lower house election on February 8 after dissolving the house next week, the. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Japan’s coalition partner head signals snap election may be nearing
Leggi anche: South Korea’s President Lee to visit Japan for a summit with PM Takaichi
Japan PM Takaichi mulls Feb 8 snap election, Yomiuri reports.
Japan PM Takaichi mulls Feb 8 snap election, Yomiuri reports - Japan's Prime Minister Sanae Takaichi is considering calling a snap lower house election on February 8 after dissolving the house next week, the Yomiuri newspaper reported on Wednesday. reuters.com
With high popularity, Japan PM Takaichi to weigh timing for snap poll - This photo taken on December 25, 2025 shows Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi attending the 14th Council Meeting of the Japan Business Federation, or Keidanren, in Tokyo. globalnation.inquirer.net
Japan PM tells party official she is mulling dissolving lower house: source - Japanese Prime Minister Sanae Takaichi told a ruling Liberal Democratic Party official that she is considering dissolving the House o ... msn.com
Il governo giapponese guidato da Sanae Takaichi sta preparando il bilancio 2026 da 122.000 miliardi di yen, un nuovo record che supera quello del 2025. Nonostante la forte espansione fiscale, il mercato resta prudente perché la Bank of Japan intende conti - facebook.com facebook
#Giappone: #Takaichi mantiene alta popolarità nonostante le crescenti #tensioni con la #Cina, tra sicurezza regionale e rapporti diplomatici complessi In rassegna: china-files.com/in-cina-e-asia… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.