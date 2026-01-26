Jakirovi? parla il DS della Dinamo | Soluzione migliore per noi | non soddisfatto…

Il direttore sportivo della Dinamo Zagabria ha commentato l’addio di Leon Jakirovi?, sottolineando che la decisione è stata la soluzione migliore per la squadra. L’Inter ha ufficialmente acquisito il giovane difensore croato, nato nel 2008, proveniente dalla società croata. La cessione rappresenta un passaggio importante per il percorso di crescita del giocatore e per le strategie di rafforzamento della squadra nerazzurra.

Jakirović. L' Inter ha ufficialmente acquisito Leon Jakirović, giovane difensore croato classe 2008, proveniente dalla Dinamo Zagabria. Il giocatore arriva a titolo definitivo e sarà aggregato all' U23 di Stefano Vecchi, dove inizierà il percorso di crescita nel settore giovanile nerazzurro. La società punta a valorizzare il talento del ragazzo, inserendolo in un contesto competitivo e formativo. Jakirović, cresciuto nel vivaio della Dinamo, aveva già attirato l'attenzione di diversi club europei grazie alle sue qualità difensive e alla capacità di lettura del gioco nonostante la giovane età. L' Inter ha saputo anticipare la concorrenza, assicurandosi un prospetto promettente per le categorie giovanili superiori.

