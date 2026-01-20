Jakirovic Inter: concluso il primo acquisto della finestra invernale, grazie a un'operazione di Piero Ausilio con la Dinamo Zagabria. Questo trasferimento permette ai nerazzurri di rafforzare il reparto difensivo con uno dei giovani più promettenti del calcio balcanico, consolidando così la strategia di crescita del club. Di seguito, tutti i dettagli dell’affare e le implicazioni per la squadra.

Inter News 24 Jakirovic Inter, l'operazione condotta da Piero Ausilio assicura ai nerazzurri uno dei difensori più promettenti del panorama balcanico. L' Inter mette a segno un colpo di prospettiva che profuma di capolavoro strategico. Secondo quanto riportato da Germanijak, il club di Viale della Liberazione ha definito l'acquisto di Leon Jakirovic, giovanissimo difensore centrale croato classe 2008, considerato uno dei pezzi pregiati della Dinamo Zagabria. Il ragazzo firmerà un contratto a lungo raggio, della durata di cinque anni e mezzo, con un piano di inserimento graduale: inizierà ad allenarsi con la prima squadra di Cristian Chivu, per poi essere aggregato alla formazione Under 23.

© Internews24.com - Jakirovic Inter, chiuso il primo colpo della finestra invernale: tutti i dettagli dell’affare con la Dinamo Zagabria

Colpo Inter, preso dalla Dinamo Zagabria il giovane difensore JakirovicIl Colpo Inter si concretizza con l'acquisto di Jakirovic dalla Dinamo Zagabria.

Mercato Inter, ecco tutti i dettagli dell’affare Jakirovic: le cifre e quando farà le visite medicheIl mercato dell’Inter si arricchisce con l’acquisto di Jakirovic.

