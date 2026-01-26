Jakirovic Inter | ufficiale il colpo dalla Dinamo Zagabria dei nerazzurri Il comunicato e tutti i dettagli

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, segnando il primo colpo di mercato della stagione. La società nerazzurra ha pubblicato un comunicato dettagliato sull’operazione, confermando l’intenzione di puntare su giovani talenti internazionali. Questa mossa si inserisce in una strategia volta a rafforzare la rosa con profili di qualità e prospettive future, mantenendo un approccio sobrio e mirato nel mercato dei trasferimenti.

