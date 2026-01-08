Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha espresso fermezza nel criticare l’intervento federale, affermando che l’uso sproporzionato del potere ha causato la perdita di una vita. La situazione nella città resta complessa, con tensioni tra le autorità locali e le squadre anti-agenti. In questo contesto, il video che documenta gli eventi offre uno sguardo diretto sulla crisi in atto, evidenziando le difficoltà di una comunità in ricerca di risoluzione.

Lo afferma chiaro e forte il sindaco di Minneapolis Jacob Frey: «L’uso sconsiderato del potere dei federali ha portato alla morte di una persona». Perciò la versione fornita dall’Ice sulla morte di Renee Nicole Good, cittadina americana uccisa da un agente nella sua città sono «bullshit» (cazzate, ndr). Rivolgendosi direttamente agli agenti federali, Frey ha lanciato un appello diretto: « Andatevene via da Minneapolis ». Frey è un democratico progressista, esponente del DFL. Eletto nel 2018, sente sulle spalle il peso di una città oramai sotto scacco dei federali. Ora le sue reazioni stanno diventando virali. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migranti

Leggi anche: Minneapolis, agenti ICE uccidono una donna in un’operazione anti immigrazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Minneapolis, l'attacco del sindaco all'ICE: Fuori dai co****ni da questa città; Minneapolis, il sindaco attacca l'ICE: Fuori dai co****ni da questa città; Il sindaco di Minneapolis strappa l’ICE dopo una sparatoria mortale: Fuori dal cazzo; Minneapolis, agente dell’Ice spara e uccide una donna. Il sindaco: «Via dalla nostra città».

Jacob Frey, il sindaco che ha detto all’Ice: «Vattene via da Minneapolis». La situazione in città e le squadre anti agenti – Il video - Il pugno duro del primo cittadino dopo l'omicidio della 37enne Renee Nicole Good. open.online