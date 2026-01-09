Donna uccisa dall’ICE a Minneapolis il sindaco Frey non arretra | le sue parole in tv diventano virali

Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha mantenuto la sua posizione dopo l’omicidio di Renee Nicole Good durante un’operazione dell’ICE. Nonostante le critiche, Frey ha ribadito il suo dissenso e ha commentato pubblicamente l’evento, attirando l’attenzione dei media. Le sue parole, pronunciate in tv, sono diventate virali, sottolineando la sua fermezza nel affrontare questioni di giustizia e responsabilità delle autorità federali.

Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey non ha fatto un passo indietro. Dopo le critiche ricevute per la sua risposta esplicita all' omicidio di Renee Nicole Good, avvenuto durante un'operazione dell'ICE, il leader democratico ha raddoppiato le sue accuse contro gli agenti federali con una risposta sarcastica ai conservatori che lo avevano attaccato. COLLINS: After you told ICE to get the F out of the city, I've seen a lot of Republicans criticizing you for escalating tensions. What do you say to that? JACOB FREY: I'm so sorry if I offered their Disney princess ears, but here's the thing: if we're talking about what's.

