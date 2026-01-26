L'Avellino si prepara a riprendere il cammino dopo la recente sconfitta a La Spezia. Questa sera, lo stadio Partenio-Lombardi ospiterà un allenamento a porte aperte, offrendo l'opportunità di osservare la squadra in vista delle prossime sfide. La società attende ulteriori risposte e valutazioni per definire il percorso da seguire.

Tempo di lettura: < 1 minuto Allenamento a porte aperte questo pomeriggio allo stadio Partenio-Lombardi, dove l’ Avellino è tornato in campo dopo il ko di La Spezia. Sugli spalti, circa cento tifosi hanno seguito da vicino il lavoro della squadra, curiosi soprattutto di capire le condizioni dei singoli dopo l’ultima trasferta. Assente dal gruppo Armando Izzo. Il difensore, arrivato da poco in biancoverde, non ha preso parte alla seduta: per lui un lungo confronto sul terreno di gioco con Raffaele Biancolino, prima di accomodarsi in panchina. Con lui anche Andrea Favilli, impegnato esclusivamente in terapie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Izzo non si allena: Avellino in attesa di risposte

L’US Avellino 1912 annuncia ufficialmente il ritorno di Armando Izzo, difensore con una consolidata esperienza nel club.

Armando Izzo si avvicina al ritorno ad Avellino, segnando un possibile passo importante per la squadra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

