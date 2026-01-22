Avellino–Izzo il cerchio sta per chiudersi | i dettagli

Armando Izzo si avvicina al ritorno ad Avellino, segnando un possibile passo importante per la squadra. Dopo le voci e le trattative, i dettagli finali sembrano ormai definiti, portando l’eventuale riunione tra il difensore e il club a una fase concreta. Questo movimento potrebbe rappresentare un elemento chiave nel percorso di rinascita dell’Avellino, pronto a consolidarsi con un tassello di esperienza e affidabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il ritorno che profuma di casa è ormai a un passo: Armando Izzo è sempre più vicino a vestire di nuovo il biancoverde. La giornata di domani potrebbe essere decisiva per mettere il punto finale a una trattativa che, nelle ultime ore, ha registrato un’accelerazione significativa. Dopo le esperienze tra Serie A e Serie B con il Monza, il difensore sembra pronto a riabbracciare l’ Avellino, la squadra che ne ha accompagnato i primi passi nel calcio che conta. Proprio in Irpinia Izzo si mise in luce da giovane, superando le 30 presenze in cadetteria e attirando l’attenzione del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

