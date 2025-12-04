Milano Cortina 2026 la Fiamma Olimpica verso Roma | consegnata oggi alla delegazione italiana

Oggi, giovedì 4 dicembre, la fiamma olimpica torna in Italia. Vent’anni dopo Torino 2006, il simbolo a cinque cerchi illumina il Paese con il suo significato universale, segnando un passaggio fondamentale nel countdown verso Milano Cortina 2026. La cerimonia di consegna della fiamma olimpica è stata ospitata nello stadio Panathinaiko di Atene, in Grecia: i marmi solenni dell’impianto ellittico – custodi della tradizione dei Giochi Olimpici e del messaggio fondante che li connotano – hanno fatto da sfondo al rituale passaggio dalla fiaccola nelle mani del Presidente della Fondazione MiCo 2026, Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

