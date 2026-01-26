L’Italia si prepara a partecipare ai Giochi di Milano Cortina 2026 con un record di 196 atleti, di cui 103 uomini e 93 donne. Tra gli iscritti, 87 rappresentano gli sport sul ghiaccio, mentre 109 sono coinvolti nelle discipline invernali, incluso il nuovo sci alpinismo. Questa partecipazione evidenzia l’impegno del paese nel settore sportivo e la crescita delle discipline invernali, contribuendo a un’ampia presenza italiana nella manifestazione.

La più giovane in assoluto è la sedicenne Giada D'Antonio, promessa dello sci alpino che compirà 17 anni il 28 maggio. Il più longevo è il quarantacinquenne Roland Fischnaller che, gareggiando nello slalom gigante parallelo di snowboard alpino, parteciperà alla sua settima Olimpiade consecutiva, diventando l'alteta italiano con il numero maggiore di presenze nella storia dei Giochi Invernali. Gli sport invernali Per quanto riguarda il biathlon, le cui competizioni si svolgeranno sul tracciato dell'Anterselva Biathlon Arena, il quintetto maschile sarà formato da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Nicola Romanin mentre quello femminile da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Michela Carrara ed Hannah Auchentaller. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'Italia ai giochi di Milano Cortina 2026: il record di 196 atleti, 103 uomini e 93 donne

Approfondimenti su milano cortina

Milano-Cortina 2026 rappresenta un’opportunità storica per l’Italia, con l’obiettivo di ottenere risultati di rilievo nelle gare olimpiche.

Mariah Carey ha fatto il suo debutto in Italia come ospite speciale ai Giochi di Milano Cortina 2026, partecipando alla cerimonia di apertura.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su milano cortina

Argomenti discussi: L'Italia a Milano Cortina 2026: la squadra azzurra per i Giochi Olimpici Invernali, l'elenco aggiornato LIVE; Il calendario dell'Italia maschile alle Olimpiadi: quello che devi sapere; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: tutte le medaglie dell'Italia ai Giochi invernali; Papà Jurgen allena, Leo fa gol: Noi Prantner, la famiglia della pallamano azzurra.

Italia ai Giochi di Milano-Cortina, operazione record: 20 medaglie come nel 1994. Da Goggia a Fontana, i campioni più attesiÈ scattata l’operazione Venti. Tra un mese esatto l’Italia sarà al centro del mondo con la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di ... ilmessaggero.it

Italia ai Giochi, un'operazione da record: obiettivo venti medaglie come nel 1994È scattata l'operazione Venti. Tra un mese esatto l'Italia sarà al centro del mondo con la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Un appuntamento storico, in cui la ... ilgazzettino.it

ICE a Milano-Cortina, Fontana conferma: "Ci sono, ecco quali saranno i loro compiti" - facebook.com facebook

Milano-Cortina, la combinata nordica vietata alle donne. I doppi standard del sistema olimpico x.com