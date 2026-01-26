Israele | sì riapertura valico di Rafah

Israele ha annunciato la riapertura del valico di Rafah, limitatamente al transito di persone, in conformità con il piano in 20 punti del presidente Trump. La decisione è stata comunicata dall’ufficio del premier Netanyahu e prevede un controllo israeliano completo sullo svolgimento delle operazioni, nel quadro di una strategia di gestione delle frontiere. La misura rappresenta un passo importante nelle relazioni e nelle questioni di sicurezza della regione.

0.18 L'ufficio del premier israeliano Netanyahu,rende noto che "nell'ambito del piano in 20 punti del presidente Trump, Israele ha accettato di aprire il valico di Rafah limitatamente al solo transito di persone,sotto un meccanismo di pieno controllo israeliano". "L'apertura è stata subordinata all'impegno del 100% da parte di Hamas nella restituzione di tutti gli ostaggi vivi e morti. In queste ore, l'Idf è impegnata nel riportare in Israele il rapito deceduto, Ran Gvily. Al termine dell'operazione Israele aprirà il valico".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Mo: Consiglio di sicurezza si riunisce per discutere della riapertura valico RafahIl Consiglio di sicurezza israeliano si riunisce oggi per discutere della riapertura del valico di Rafah, situato a Gaza. Leggi anche: Gaza, Israele verso riapertura valico di Rafah per transito palestinesi verso Egitto: al via piano di deportazione – come anticipato dal GdI La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Si va verso l’apertura dei valici per il passaggio degli aiuti a Gaza Argomenti discussi: Israele, media: Verso riapertura del valico di Rafah, ma solo per le persone; Hamas dà indicazioni ai mediatori per il recupero del corpo dell'ultimo ostaggio; Media, 'Israele smentisce riapertura valico di Rafah la prossima settimana'; Israele annuncia la riapertura limitata del valico di Rafah secondo il piano in 20 punti di Trump. Netanyahu, accettiamo la riapertura di Rafah con pieno controllo di Israele(ANSA) - TEL AVIV, 26 GEN - L'ufficio del primo ministro israeliano rende noto che 'nell'ambito del piano in 20 punti del presidente Trump, ... notizie.tiscali.it Gaza: media, riapertura valico Rafah è stata imposta a Israele da mediatori treguaLa riapertura del valico di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto, è stata imposta a Israele dai mediatori dell'accordo di tregua ... agenzianova.com MEDIO ORIENTE | Netanyahu, accettiamo la riapertura di Rafah con pieno controllo di Israele #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.