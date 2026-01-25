Il Consiglio di sicurezza israeliano si riunisce oggi per discutere della riapertura del valico di Rafah, situato a Gaza. La decisione di riaprire il varco in entrambe le direzioni ha suscitato attenzione internazionale, mentre le autorità valutano le implicazioni di questa misura. La riunione mira a definire eventuali ulteriori interventi e a monitorare la situazione nella regione.

Tel Aviv, 25 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio di sicurezza israeliano si riunirà questa mattina per discutere del valico di frontiera di Rafah a Gaza, in seguito all'annuncio fatto giovedì secondo cui il varco sarebbe stato riaperto in entrambe le direzioni. La riunione fa seguito alle critiche israeliane per la pressione degli Stati Uniti per l'apertura del valico tra Gaza e l'Egitto. Giovedì, Ali Shaath, commissario capo di un comitato tecnico palestinese di recente costituzione destinato a gestire Gaza, aveva annunciato l'apertura del valico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Consiglio di sicurezza si riunisce per discutere della riapertura valico Rafah

Mo: media, 'Israele gestirà valico Rafah tramite un sito d'ispezione'Le autorità israeliane si stanno preparando a riaprire il valico di Rafah, situato al confine tra Gaza e l’Egitto.

Leggi anche: Gaza, Israele verso riapertura valico di Rafah per transito palestinesi verso Egitto: al via piano di deportazione – come anticipato dal GdI

