Emma e la malattia | In sala operatoria sei solo contro il mondo non importa che tu sia famoso Mia madre? È il mio esempio

Today.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma si apre nel podcast “Pezzi: dentro la musica”, condividendo esperienze personali e momenti di vulnerabilità. Tra ricordi e riflessioni, l'artista affronta anche il tema della malattia che l'ha colpita anni fa, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita e sul suo percorso di resilienza.

Ospite del podcast “Pezzi: dentro la musica” di Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi, Emma si è raccontata tra pubblico e privato, soffermandosi anche sul delicato tema della malattia che l'ha colpita anni fa. Ne porta ancora le ferite ma non per questo si nasconde. Anzi, va avanti e. 🔗 Leggi su Today.it

