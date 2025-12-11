Emma e la malattia | In sala operatoria sei solo contro il mondo non importa che tu sia famoso Mia madre? È il mio esempio

Emma si apre nel podcast “Pezzi: dentro la musica”, condividendo esperienze personali e momenti di vulnerabilità. Tra ricordi e riflessioni, l'artista affronta anche il tema della malattia che l'ha colpita anni fa, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita e sul suo percorso di resilienza.

Ospite del podcast “Pezzi: dentro la musica” di Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi, Emma si è raccontata tra pubblico e privato, soffermandosi anche sul delicato tema della malattia che l'ha colpita anni fa. Ne porta ancora le ferite ma non per questo si nasconde. Anzi, va avanti e. 🔗 Leggi su Today.it

Edy ed Emma sono due bambini che vivono in una comunità del Sud Italia amati dagli educatori e dagli altri piccoli ospiti. Ma hanno entrambi una malattia genetica degenerativa e un futuro incerto davanti a sé. L’appello dell'Associazione M'ama - rete Mamm - facebook.com Vai su Facebook