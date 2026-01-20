Valentino - The Last Emperor | le scene più belle del documentario più onesto e sfacciato che sia mai stato realizzato nel mondo della moda

Nel 2008 Valentino era già Valentino eppure, da maniaco del controllo e del culto della sua persona qual era, ha deciso di affidare la sua narrazione a qualcun altro, ossia il regista Matt Tyrnauer, storico inviato di Vanity Fair America cui Valentino ha dato la completa fiducia affinché osservasse il suo mondo provando a raccontarlo. Il risultato è, appunto, Valentino - The Last Emperor, un unicum nel mondo documentaristico perché Tyrnauer ha scelto di mostrare anche quello che Valentino avrebbe volentieri taciuto, inclusi i suoi scleri, i suoi capricci e i suoi sfoghi durante l'organizzazione dei tre giorni di festeggiamenti a Roma per celebrare i 45 anni della maison. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Valentino Garavani, le immagini più belle dello stilista icona della modaValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, si è spento a Roma all'età di 93 anni.

