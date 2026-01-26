Iran pugno di ferro contro i manifestanti | Nessuna clemenza

L’Iran ha annunciato che adotterà misure ferme e senza clemenza nei confronti dei manifestanti che da settimane protestano nel paese. La risposta ufficiale mira a contenere le manifestazioni e mantenere l’ordine pubblico, sottolineando la volontà di affrontare la situazione con decisione. La tensione tra le autorità e i cittadini continua a crescere, mentre le proteste si susseguono in diverse città iraniane.

(Adnkronos) – "Nessuna clemenza". L'Iran userà il pugno di ferro contro i manifestanti che in queste settimane hanno protestato. La linea di Teheran non cambia, la repressione prosegue come ha chiarito il capo del potere giudiziario iraniano Gholamhossein Mohseni Ejei. Citato dall’agenzia iraniana Mizan ha promesso processi "nel più breve tempo possibile" contro i manifestanti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Iran: nessuna clemenza contro rivoltosiIl governo iraniano ha dichiarato che agirà con fermezza contro chi cerca di sfruttare le proteste sociali ed economiche in atto nel paese. Iran:nessuna clemenza verso i rivoltosiIn Iran, le autorità hanno dichiarato di non tollerare ulteriori rivolte, sottolineando la volontà di mantenere l'ordine e la stabilità. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Iran, nessuna clemenza per chi ha protestato. Lo schiaffo a Trump; Iran, Khamenei ammette la repressione e ordina la linea dura. Trump chiede un cambio di leadership; Regime e opposizione, in Iran scoppia la guerra della propaganda tra Ia e deepfake. Iran, pugno di ferro contro i manifestanti: Nessuna clemenzaNessuna clemenza. L'Iran userà il pugno di ferro contro i manifestanti che in queste settimane hanno protestato. La linea di Teheran non cambia, la repressione prosegue come ha chiarito il capo del ... adnkronos.com Proteste Iran, Trump: Pronti ad aiutare i manifestanti. I possibili obiettivi degli UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Iran, Trump: Pronti ad aiutare i manifestanti. I possibili obiettivi degli Usa ... tg24.sky.it In questo video dell'8 gennaio si vedono militari del regime iraniano che si preparano ad attaccare. Volti colperti, armi in pugno, inneggiano a “Khaybar” il luogo nella battaglia a Nord di Medina dove Maometto e i suoi seguaci nel 628 annientarono le locali tri x.com #IRAN Le notizie che arrivano dall'Iran sono un pugno nello stomaco. Non solo per le cifre spaventose — si parla ormai di migliaia e migliaia di vittime — ma per la disumanità di un regime che, nel terrore di perdere il controllo, arriva a chiedere alle famigli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.