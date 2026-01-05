Iran | nessuna clemenza verso i rivoltosi

In Iran, le autorità hanno dichiarato di non tollerare ulteriori rivolte, sottolineando la volontà di mantenere l'ordine e la stabilità. Pur ascoltando le proteste legittime contro le difficoltà economiche e sociali, il governo promette di agire con fermezza contro chi tenta di sfruttare il momento per fomentare l’instabilità. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con attenzione alle dinamiche interne e alle risposte ufficiali.

16.23 "Ascoltiamo coloro che protestano contro la situazione economica e sociale ma affronteremo con fermezza coloro che cercano di sfruttare l'attuale clima, incoraggiando rivolte e minando la sicurezza del Paese". Questo il monito del capo della magistratura iraniana Ejei, che ha minacciato: "Non resteremo in silenzio di fronte ai sediziosi e ai rivoltosi e non ci sarà alcuna clemenza nei loro confronti". Intanto è stato fermato tra i manifestanti un agente del servizio d'intelligence israeliano Mossad. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

