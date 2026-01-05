Iran | nessuna clemenza contro rivoltosi

Il governo iraniano ha dichiarato che agirà con fermezza contro chi cerca di sfruttare le proteste sociali ed economiche in atto nel paese. La leadership sottolinea l’intenzione di mantenere l’ordine e la stabilità, distinguendo tra i cittadini che manifestano legittimamente e coloro che tentano di destabilizzare la situazione attraverso azioni rivoltose. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con un’attenzione particolare alla tutela della sicurezza nazionale.

16.23 "Ascoltiamo coloro che protestano contro la situazione economica e sociale ma affronteremo con fermezza coloro che cercano di sfruttare l'attuale clima, incoraggiando rivolte e minando la sicurezza del Paese". Questo il monito del capo della magistratura iraniana Ejei, che ha minacciato: "Non resteremo in silenzio di fronte ai sediziosi e ai rivoltosi e non ci sarà alcuna clemenza nei loro confronti". Intanto è stato fermato tra i manifestanti un agente del servizio d'intelligence israeliano Mossad. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

